МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Почтовые доставки дронами в России могут появиться в ближайшие пять лет, считает гендиректор компании-производителя дронов "Коптер Экспресс" Олег Понфиленок.

"Есть несколько вариантов, которые применимы в различных условиях и которые тестируются различными компаниями (в первую очередь, зарубежными): сброс груза на парашюте, спуск на тросе, доставка на специально установленную площадку, в почтомат, во внутренний двор, на крышу, в окно, консьержу, пешему курьеру, ездящему роботу и т.д. Какая технология окажется наиболее удобной и будет отлажена для массового применения, мы увидим в ближайшие 5 лет по итогам пилотных проектов", — сказал он в интервью РИА Новости.

В апреле 2018 года в Бурятии состоялась первая в России попытка доставить почту беспилотником, которая закончилась неудачей — вскоре после взлета аппарат упал на землю. В пресс-службе "Почты России" РИА Новости тогда сказали, что тестовый запуск беспилотника проводился его производителем, представители почтового оператора присутствовали в качестве гостей. По данным производителя, при тестовом запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования. Власти Бурятии заявили, что продолжат эксперимент.

По словам Понфиленка, доставка дронами как технология уже присутствует на рынке, ряд компаний проводят тесты, но пока она ограничена по применимости. Так, дроны могут перевозить грузы до 10 килограммов на расстояние до 20 километров. Доставка более тяжелых грузов и на более дальние расстояния тоже возможна, но такие аппараты пока большей частью экспериментальные – их цена слишком высока.

"Если говорить о массовом сегменте беспилотной доставки будущего, то это легкие грузы, которые будут доставляться на небольшое расстояние прямо домой клиенту. Дроны с требуемыми техническими характеристиками уже давно присутствуют на рынке, однако пока еще не разработана методика доставки груза домой клиенту. Дело в том, что дрон – это техническое средство повышенной опасности, и необходимо исключить любое взаимодействие с ним клиента", — пояснил собеседник агентства.