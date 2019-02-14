МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россиянам в связи с переходом РФ от аналогового на цифровое эфирное телевидение не стоит торопиться с покупкой нового телевизора — сначала нужно убедиться, поддерживает ли он нужный формат, и лишь затем принимать решение, заявил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется в феврале и займет полгода. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля — еще 7 регионов. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

"Телевизор не надо менять вообще, потому что вы можете смотреть и по своему телевизору, который выпущен после 2012 года. Но все-таки желательно убедиться в том, что этот телевизор принимает стандарт DVB-T2", сказал замминистра на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он предупредил, что в продаже встречаются телевизоры неизвестных марок и брендов, которые не поддерживают стандарт цифрового телевидения DVB-T2, который действует на территории РФ.

По словам Волина, если телевизор выпущен до 2012 года, можно просто приобрести цифровую приставку, которая поможет обеспечить прием цифрового эфирного телевидения.

"Не надо сразу же, сломя голову, бежать в магазин. Надо сначала убедиться, что ваш телевизор все еще принимает аналог и не принимает цифру. Поэтому первая подсказка — это наличие буквы "А" на экране. Если буква "А" на экране видна, это предмет для беспокойства", — сказал Волин.

"Но опять-таки до того, как бежать в магазин, проверьте, правильно ли телевизор настроен, посмотрите, может быть, в его меню есть функция приема цифровых каналов. Здесь очень важный момент: чтобы люди, с одной стороны, проверяли, что у них есть, а с другой стороны, не пошли делать лишние траты, потому что 990 рублей (стоимость приставки — ред.) в хозяйстве, особенно у пенсионеров, далеко не лишние", — сказал замминистра.