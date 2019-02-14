СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. ВТБ планирует создать своего виртуального оператора связи в партнёрстве с Tele2, в сентябре появятся первые сим-карты, сообщил журналистам зампред второй по размеру активов российского банка Анатолий Печатников.

"У нас в сентябре уже он (виртуальный оператор мобильной связи — ред.) заработает, появятся сотовые сим-карты ВТБ. Это все реальность, все заработает в конце этого года как раз в партнерстве с Tele2", — отметил Печатников.

Сейчас "Ростелеком" владеет 45% Tele2, остальное — у Tele2 Russia Holding AB, в которой ВТБ владеет 50%, Invintel B.V. Алексея Мордашова — 40% и 10% у банка "Россия" Юрия Ковальчука. Газета "Ведомости" в конце января писала, что "Ростелеком" может стать единственным владельцем сотовой компании "Т2 РТК холдинг", которая работает под брендом Tele2. По данным издания, госкомпания уже согласовала такую сделку с акционерами Tele2.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее в четверг сообщил, что окончательное решение о продаже оставшихся акций сотового оператора Tele2 "Ростелекому" ожидается через месяц, ВТБ полностью выйдет из компании.