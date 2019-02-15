МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Федеральная торговая комиссия (FTC) США и компания Facebook ведут переговоры о согласовании многомиллиардного штрафа за утечку личных данных пользователей социальной сети, сообщает газета Washington Post со ссылкой на два осведомленных источника.

Как сообщает издание, стороны пока обсуждают точную сумму, однако если переговоры не увенчаются успехом, торговая комиссия может передать дело в суд.

Данный штраф может стать самым большим, который когда-либо налагала FTC на технологическую компанию. Согласно информации издания, ранее сумма крупнейшего штрафа, который выплатила компания Google в 2012 году, составила 22,5 миллиона долларов.

Как сообщает издание, Facebook подтвердил участие в переговорах, но отказался от дальнейших комментариев. FTC также отказалась дать какие-либо комментарии.

FTC начала расследование против Facebook в марте 2018 года в связи передачей персональных данных 87 миллионов пользователей аналитической компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании. На основании полученных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

Facebook также обвиняется в нарушении соглашения 2011 года, по которому обязуется уведомлять пользователей и спрашивать их разрешение на передачу их данных сторонним приложениям. Facebook уже не раз обвиняли в нарушении этого условия, однако компания отрицает данные обвинения.