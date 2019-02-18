МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Инвестиции Baring Vostok в "Яндекс" были умными и деликатными, сам Майкл Калви и его компания всегда были стандартом законности, заявил руководитель группы компаний "Яндекса", сооснователь интернет-компании Аркадий Волож.

В субботу Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и совладельца банка "Восточный" американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Защита Калви намерена обжаловать арест.

"Мне трудно представить, чтобы Майкл, да и вообще кто-то из Baring, делал что-то неприличное или незаконное. Они всегда были стандартом приличности и законности для рынка", — говорится в заявлении Воложа, которое передала пресс-служба компании.

По его словам фонд Baring Vostok был единственным, кто не просил контроля, инвестируя в "Яндекс" в 2000 году. "Их деньги были умными и деликатными. И это принесло свои результаты: посаженное зернышко принесло потрясающие плоды. Позднее похожие принципы применялись ко всем инвестициям Baring на нашем рынке, и к ним стояла очередь из лучших компаний и стартапов", — сказал Волож.

Он отметил, что Baring Vostok старался не вмешиваться в операционную деятельность компаний, помогая в основном с корпоративно-юридическим устройством. "И это работало: когда их инвестициям что-то угрожало, они действовали четко, но очень корректно, и только в рамках корпоративного права", — сказал сооснователь "Яндекса".