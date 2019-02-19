МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глобальная выручка "Лаборатории Касперского" по МСФО в 2018 году выросла на 4% по сравнению с предыдущим годом и составила 726 миллионов долларов, несмотря на сокращение объема продаж в Северной Америке в размере 25% по политическим причинам, говорится в сообщении компании.

"Это был очень важный год для нас. После всех голословных обвинений, с которыми нам пришлось столкнуться в 2017 году, мы обязаны были убедить наших клиентов и партнеров, что они не ошиблись, доверяя нам", — отметил генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

По мнению компании, сложная политическая обстановка отразилась на её бизнесе в Северной Америке — на этом рынке объем продаж в 2018 году снизился на 25%. "Несмотря на эти трудности, "Лаборатория Касперского" сохранила и расширила свое присутствие на рынке, увеличив онлайн-продажи новых лицензий на 8%", — указали в компании. Снижение продаж также произошло в странах Латинской Америки (11%), что объясняется в основном девальвацией национальной валюты в регионе, говорится в сообщении.

Однако на других рынках продажи компании выросли — на Ближнем Востоке, в Турции и Африке (рост на 27%), в России, Центральной Азии и СНГ (6%), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (6%) и Европе (6%). По данным "Лаборатории Касперского", продажи решений для крупного бизнеса в отчетном периоде выросли на 16% по сравнению с 2017 годом, онлайн-продажи увеличились на 4%, а продажи перспективных решений и сервисов — на 55%.

Министерство внутренней безопасности США в октябре 2017 года предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер для прекращения использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба национальной безопасности США.

В декабре 2017 года компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства, однако в мае 2018 года суд отклонил этот иск. "Лаборатория Касперского" обжаловала решение суда, но в декабре апелляционный суд этого округа подтвердил отказ в иске.