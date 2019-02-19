МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. "РТИ-Микроэлектроника" (входит в группу "РТИ", которой владеет АФК "Система"), госкорпорация "Ростех" и "Росэлектроника" (входит в "Ростех") создают объединенную компанию в области микроэлектронной компонентной базы, говорится в сообщении РТИ.

Согласно условиям сделки, стороны внесут в объединенную компанию совокупно контрольные доли в 19 предприятиях в области разработки, производства и дизайн-центров в сфере микроэлектронной компонентной базы. "РТИ-Микроэлектроника" будет принадлежать в объединенной компании 50% плюс 1 акция, а "Ростеху" и холдингу "Росэлектроника" совокупно — 50% минус 1 акция, указывается в сообщении.

Ожидается, что сделка по передаче активов в объединенную компанию завершится до конца первого квартала 2019 года. "Закрытие сделки будет зависеть от выполнения ряда отлагательных условий, в том числе согласования регулирующими органами Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В июне 2017 года АФК "Система" и "Росэлектроника" (входит в "Ростех") заключили соглашение о намерении создать СП в сфере микроэлектроники до конца первого квартала 2018 года. Тогда сообщалось, что стороны внесут в СП свои активы, специализирующиеся на разработке, производстве и сертификации электронной компонентной базы.