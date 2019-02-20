МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Социальная сеть "ВКонтакте" начинает операционную интеграцию с торговой онлайн-площадкой AliExpress, следует из сообщения китайского маркетплейса.

Интеграция стартует в конце февраля, а в течение ближайших месяцев пользователям станет доступен весь ассортимент из нескольких десятков миллионов товарных наименований и оплата товара, в том числе с помощью VK Pay, отмечается в сообщении.

Следующим шагом взаимодействия сторон станут расширенные ссылки во "ВКонтакте", что позволит пользователям покупать товары, не покидая соцсеть — по клику на ссылку откроется специальное приложение AliExpress на платформе VK Apps; дополнительная авторизация для оформления заказа не потребуется, уточняет компания.

По оценке AliExpress, благодаря такой интеграции активная аудитория маркетплейса в РФ может удвоиться.

РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group в сентябре объявили о создании СП в области электронной коммерции на базе бизнеса AliExpress в России и Pandao. Сделка, в частности, подразумевает интеграцию AliExpress с продуктами Mail.Ru Group.