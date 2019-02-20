МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Господдержка развития проектов по сквозным технологиям в РФ в 2019 году составит более 20 миллиардов рублей, в эту сумму входит поддержка исследовательских центров, разработка, внедрение в РФ, субсидирование льготных процентных ставок по кредитам, сообщил в интервью агентству "Прайм" руководитель проектного офиса по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ Владимир Месропян.

К "сквозным технологиям" относятся большие данные, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые и производственные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи и технологии дополненной реальности.

"По этим направлениям к середине 2019 года будут созданы "дорожные карты" и будет создана новая линейка инструментов поддержки, стимулирования и внедрения этих технологий. На это будет направлено более 20 миллиардов рублей только за этот год. Это беспрецедентные деньги, которые мы инвестируем в технологии, и самое главное, не только в разработку, науку, мы инвестируем и в их внедрение", — сообщил он.

По словам Месропяна, в 2019 году планируется создать линейку инструментов, которая позволит разрабатывать технологии и стимулировать их внедрение в регионах РФ, а также выводить на международные рынки. В частности, планируется выдавать гранты от Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, будут отобраны, поддержаны 9 лидирующих исследовательских центров по направлениям цифровых технологий. Будет запущена поддержка компаний-лидеров, которые разрабатывают глобальные конкурентоспособные сервисы, продукты и технологии.

"В 2019 году более 4 миллиардов рублей будет направлено на поддержку девяти исследовательских центров, на гранты, поддержку и разработку конкретных продуктов и сервисов — 2 миллиарда рублей, поддержку российских высокотехнологичных компаний-лидеров — 3 миллиарда рублей", — рассказал он.

Отдельно планируется выделить 1,7 миллиарда рублей на субсидирование льготной процентной ставки. "Мы стремимся к ставке 5%. В этом году будет направлено 1,7 миллиарда рублей на поддержку банков, которые льготные такие программы кредитования будут вводить. Проявили интерес все крупные системообразующие банки, сейчас сами правила предоставления этой поддержки разрабатываются", — указал он.

Отдельно будет выделено около 5 миллиардов рублей на поддержку внедрения платформенных решений в отраслях и проектах регионов, на конкретные проекты цифровизации регионов.