МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель гаджетов и бытовой техники — компания Samsung — представила новую флагманскую модель бренда Galaxy S10+.

Новый смартфон оснащен безрамочным экраном, который покрывает лицевую поверхность устройства полностью.

Отмечается, что новинка получит экран с самым высоким качеством цветопередачи среди всех смартфонов до этого. Добиться этого удалось благодаря технологии Dynamic Amoled.

В телефоне можно будет использовать две сим-карты. Устройства будут оснащены памятью от 128 гигабайт до одного террабайта. Оперативная память составит от 8 до 12 гигабайт.

Камеры встроены в дисплей при помощи бесшовных технологий. Их будет две: фронтальная и на задней панели. На задней панели камера будет состоять из трех модулей. Первый — широкоугольный объектив с разрешением 12 мегапикселей. Второй — ультраширокоугольный модуль для пейзажных снимков, разрешение составит 16 мегапикселей. третий объектив — обычный, с разрешением в 12 мегапикселей.

Фронтальная камера включает два блока с разрешением 10 мегапикселей и 8 мегапикселей. Она сможет самостоятельно определять наиболее подходящий угол снимка и уровень.

Что касается видео, то новый телефон от компании сможет снимать видео в качестве HDR 10+. Это будет возможно из-за использования новой технологии беспроводной зарядки: можно будет заряжать аккумуляторы одного гаджета от другого.

Зарядку можно будет применять для различных других девайсов, например, наушников. Сама батарея телефона будет работать на 25% дольше, чем у предыдущего флагмана бренда.