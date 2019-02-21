МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль китайского производителя компьютерной техники Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам девяти месяцев 2018-2019 финансового года (завершились 31 декабря) составила 478 миллионов долларов против убытка в 222 миллиона долларов годом ранее, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 4,01 доллара против убытка в 1,99 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Lenovo в отчетном периоде достигла 39,328 миллиарда долларов, что на 13% выше, чем годом ранее.

Чистая прибыль Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам третьего квартала 2018-2019 финансового года составила 233 миллиона долларов против убытка в 289 миллионов долларов годом ранее. Показатель оказался выше прогноза аналитиков, которые ожидали его значения в среднем на уровне 207 миллионов долларов.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный квартал составила 1,92 доллара против убытка в 2,53 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Lenovo в минувшем квартале достигла 14,035 миллиарда долларов, что на 8% выше, чем годом ранее.

Lenovo отметила, что квартальная выручка стала рекордной за последние четыре года, и при этом это уже шестой подряд квартал для компании, года выручка растет в годовом исчислении.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.