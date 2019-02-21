МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" вновь возглавил рейтинг двадцати самых дорогих компаний рунета со стоимостью 10,724 миллиарда долларов, сообщается на сайте Forbes.

Как отмечает издание, в этом году первая тройка лидеров рейтинга самых дорогих компаний рунета по сравнению с прошлым годом не изменилась: на первом месте — "Яндекс", на втором — Mail.ru Group (со стоимостью 5,362 миллиарда долларов), на третьем — Avito (3,85 миллиарда долларов). Как сообщается, стоимость Avito значительно подняла инвестиционная сделка с южноафриканским фондом Naspers.

В списке 2019 года появились и новички. В частности, в него вошел недавно созданный холдинг TalentTech (16-е место, стоимость — 97 миллионов долларов), входящий в "Севергрупп". Он аккумулировал несколько стартапов в сфере онлайн-образования и рекрутинга, самый главный из которых — онлайн-универcитет "Нетология-групп". Кроме того, в списке на 20-м месте, благодаря сделке с МТС в сентябре 2018 года, появились виртуальная биржа труда YouDo с оценкой 88 миллионов долларов, а также в топ-20 вернулся сервис "Профи.ру" (12-е место, оценивается в 151 миллион долларов).

Четвертое место в списке занимает онлайн-ритейлер Wildberries, который, по данным Forbes, увеличил число пунктов самовывоза с 1,8 тысячи до 2,799 тысячи и сумел практически удвоить свою выручку. Его оценка составила 1,2 миллиарда долларов. На пятом месте находится Ozon Group (694 миллионов долларов), которая тоже существенно подорожала — при расчете ее стоимости учитывались прошлогодние инвестиции МТС, которая последовательно наращивала долю в онлайн-гипермаркете.

При этом некоторые компании ухудшили позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом или даже выбыли из него, несмотря на заявленный рост выручки. Как сообщается, это связано с изменением методологии исследования: в этом году Forbes в большей степени ориентировался на экспертизу венчурных фондов и консалтинговых компаний, работающих на российском рынке, а также мультипликаторы сделок, проходивших в России. В результате рейтинг Forbes покинули компании KupiVip Group и Mamba.