МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Темпы роста российского рынка "интернета вещей" (IoT) составят в среднем 7-8% в год, а его совокупный объем может превысить 80 миллиардов рублей к 2020 году, такой вывод делается в исследовании компании Schneider Electric и Центра социального проектирования "Платформа", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных бесед с топ-менеджерами крупных компаний РФ, представляющих ТЭК и банковский сектор, телекоммуникации, здравоохранение, АПК, ЖКХ и еще шесть отраслей. Цель исследования – определить уровень цифровизации российского рынка и выяснить его перспективы.

"Все компании подтверждают, что этот рынок находится в фазе устойчивого развития. Schneider Electric поддерживает этот оптимистичный сценарий. … На мой взгляд, будет правильным придерживаться наиболее консервативной из оценок: в ближайшие два года рост составит 7-8%, и общий объем рынка к 2020 году — около 80 миллиардов рублей", — приводятся в документе слова президента Schneider Electric по России и СНГ Йохана Вандерплаетсе.

Согласно исследованию, высокий уровень цифровизации наблюдается у компаний таких отраслей, как телекоммуникации и интернет, а также финуслуги. Высокая доля экспертов отметила среди лидеров цифровизации нефтегазовый, горнодобывающий сектор и металлургию. "Они широко внедряют "интернет вещей", и большинство опрошенных полагает, что Россия в будущем может стать одним из мировых лидеров на рынке IoT-решений для нефтегазового сектора, нефтехимии и металлургии", — указывается в сообщении.

Самый низкий уровень цифровизации показали сферы ЖКХ, сельского хозяйства и здравоохранения. Однако отдельные IoT-проекты в этих отраслях ведутся: в Москве 130 тысяч камер наблюдения обеспечивают контроль уборки мусора, незаконной торговли, коммунальная техника в столице оснащена датчиками потребления топлива, что позволяет сэкономить до 4% его объема. В то же время в отличие от Москвы, в большинстве регионов России таких проектов нет, и одна из причин – слабое покрытие сетями связи, которые обеспечивают передачу данных с IoT-устройств.

Три четверти респондентов заявили, что российский IoT-рынок развит слабее, чем в других странах (США, Китай, Япония, Германия и другие), но отставание это обратимое: догнать лидеров Россия может за 1-5 лет.