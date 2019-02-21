МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы взыскал с «Эппл Рус» 450 тысяч рублей в пользу владельцев айфонов, которые перестали работать раньше положенного срока службы, который составляет пять лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

"Всего в 2018 году судом были удовлетворены восемь исков потребителей и взысканы денежные средства на общую сумму более 450 тысяч рублей. В 2019 году также вынесены три решения о частичном удовлетворении исковых требований, 10 исков находится в производстве суда", — сказал он.

Пресс-секретарь пояснил, что у истцов были телефоны Apple iPhone 6 plus 64Gb, Apple iPhone 6 16Gb, Apple iPhone 6S 64Gb и Apple iPhone 6S 16Gb и другие. Гарантийный срок на товар установлен производителем в пределах 1 года, при этом срок службы названных устройств составляет 5 лет.

"Заявители отмечали, что смартфоны перестали работать за пределами гарантийного срока, но в пределах срока службы. В качестве примеров неисправностей потребители указали: "периодически не включается и не заряжается", "смартфон перестал работать" и так далее", — сказал Черников.

По его словам, результаты проведенных экспертиз показали, что причинами поломки товаров во всех случаях являлся дефект, носящий производственный характер.

"В этой связи судом были удовлетворены исковые требования и в пользу потребителей взысканы: стоимость приобретенного товара, неустойка, компенсация морального вреда, судебные расходы, почтовые расходы, расходы по оплате экспертизы, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя", — отметил пресс-секретарь.

Черников добавил, что в 2019 году суд удовлетворил три иска на сумму почти 213 тысяч рублей.

Он пояснил, что, согласно закону о защите прав потребителей, в случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец обязан заменить такой товар в течение установленных законом сроков.

"Поскольку недостатки не были устранены, замена товара не была произведена, покупатель правомерно отказался от исполнения договора купли-продажи, и потребовал возврат уплаченной за товар ненадлежащего качества денежной суммы", — сказал пресс-секретарь.

А за каждый день просрочки начисляется пеня в размере одного процента стоимости товара.