МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие российские ритейлеры в четверг открыли предзаказ на новые смартфоны Samsung линейки Galaxy S, которые южнокорейский производитель представил накануне.

Samsung 20 февраля презентовал смартфоны Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e. Устройства начнут продаваться в России с 8 марта по рекомендованной розничной цене: 68,99 тысячи рублей за версию Galaxy S10 и 76,99 тысячи рублей — за Galaxy S10+. Модель Galaxy S10e будет стоить 56,99 тысячи рублей. Цена на Galaxy S10+ в керамическом корпусе с объемом внутренней памяти 1 ТБ и оперативной памятью 12 ГБ составит 124,99 тысячи рублей.

Крупнейшие российские ритейлеры – "Связной/Евросеть", "М.Видео-Эльдорадо", МТС, "Билайн", "Мегафон" — в четверг открыли предзаказ на новинки, который продлится до 7 марта. При этом "Связной/Евросеть", "М.Видео-Эльдорадо" и "Билайн" начнут доставку заказанных устройств 1 марта.

В компаниях рассчитывают на хороший спрос на новинки среди покупателей. "Статистика в первые часы после официальной презентации Samsung и открытия предзаказов говорит о том, что клиенты встречают новую, юбилейную линейку Galaxy очень тепло – количество предзаказов уже превысило спрос на прошлые модели S9/S9+ и S8/S8+", — сказал вице-президент по продажам "Связной/Евросеть" Давид Борзилов. По его словам, в настоящее время 61% от общего количества предварительных заявок приходится на модель Galaxy S10+, в то время как на S10 — 34%, и только 5% — на S10e.

"Мы ожидаем, что новинки бренда привлекут заслуженный интерес со стороны российских покупателей", – отметил руководитель департамента "Мобильная техника" в группе "М.Видео-Эльдорадо" Владимир Чайка.

"Samsung пользуются большой популярностью среди покупателей магазинов "Билайн". В 2018 году было продано в 1,5 раза больше смартфонов производителя по сравнению с предыдущим годом", — говорится в сообщении компании.