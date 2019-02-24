МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в кибератаке на банки США, частично признал свою вину, сообщает DWelle.

33-летний россиянин признался в сговоре с целью совершить хакерскую атаку, сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Максимальным наказанием за это является пятилетнее лишение свободы. Вынесение приговора программисту запланировано на 27 июня 2019 года.

Федеральное бюро расследований США и его партнеры "продолжат привлекать к ответственности" причастных к подобным преступлениям "независимо от того, где они скрываются", подчеркнул помощник директора ведомства Уильям Суини-младший.

Станислав Лисов был задержан в январе 2017 года в барселонском аэропорту Эль-Прат на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. В августе того же года Национальная судебная коллегия в Мадриде приняла решение экстрадировать российского программиста в США, что произошло в январе 2018 года.