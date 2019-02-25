МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Выручка VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), в четвертом квартале 2018 года снизилась на 3,1% в годовом выражении — до 2,249 миллиарда долларов по МСФО, следует из отчетности компании. В 2019 году VEON прогнозирует рост выручки на 1-3%.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, в четвертом квартале 2018 года составила 33 миллиона долларов против убытка в 399 миллионов долларов, полученного годом ранее. Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 714 миллионов долларов, снизившись на 5,1% в годовом выражении.

VEON по итогам 2019 года прогнозирует органический рост выручки на 1-3%, EBITDA — на 1-6%, а свободный денежный поток (FCF) — приблизительно на уровне 2018 года, около 1 миллиарда долларов.

Выручка VEON от деятельности в России в четвертом квартале сократилась в годовом выражении на 5,3%, до 1,142 миллиарда долларов. При этом органические продажи увеличились на 1,2%. Мобильная клиентская база "Билайн" снизилась в четвертом квартале на 5% в годовом выражении и составила 55,3 миллиона человек.

Годовая выручка компании опустилась на 4,1% к прошлому году, до 9,086 миллиарда долларов (органический рост составил 3,5%), EBITDA — сократилась на 8,8%, до 3,273 миллиарда долларов (органический рост достиг 6,2%). "Со вступлением группы в 2019 год мы остаемся приверженны дальнейшему упрощению нашей корпоративной структуры, снижению расходов и инвестициям в… технологии и услуги", — приводятся в релизе слова гендиректора VEON Урсулы Бернс.

VEON Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейшие акционеры — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).