МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. В Испании на выставке Mobile World Congress (MWC) представили самую быструю в мире microSD объемом 1 ТБ памяти, пишет iXBT.com.

Практически одновременно о создании таких карт памяти заявили две компании — Micron и Western Digital.

Разработчики Western Digital сообщили, что им удалось создать самую быструю карту памяти microSD, которая оснащена технологией UHS-I и имеет емкость памяти в 1 терабайт. Скорость передачи данных достигает 160 мб/с, это в 2 раза быстрее обычных карт UHS-I.

Новинка получила название SanDisk Extreme UHS-I. Производитель компании-разработчика заявил, что карта создана для тех, кто любит делать фото и снимать видео на смартфоны, а также дроны и экшен-камеры. Продажи стартуют уже в апреле текущего года, цена на полке составит $450.

Компания Micron в свою очередь в рамках презентации своей карты сообщила, что ее продукт — microSD — также оснащена объемом памяти в 1 Тб. Скорость чтения с устройства будет достигать 100 мб/с, скорость записи — до 95 мб/с. Эта карта будет доступна покупателям во второй половине 2019 года, цена новинки пока не называется.