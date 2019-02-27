МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Московский интернет-провайдер "Ростелекома" — "ОнЛайм" — с 1 марта повышает ряд тарифных планов на домашний интернет, следует из сообщения компании.

"Уважаемые абоненты! С 1 марта 2019 года изменятся параметры некоторых тарифных планов услуги "Домашний интернет", — говорится в SMS одному из пользователей оператора.

В частности, стоимость пакета "2 в 1 Экспресс 100 оптимальный" повышается почти на 5%. В материалах компании отмечается, что изменения коснутся архивных тарифных планов.

"ОнЛайм" — телекоммуникационный бренд "Ростелекома" для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в Москве. Компания работает с ноября 2008 года. Высокоскоростной доступ в интернет и цифровое ТВ от "ОнЛайм" в настоящий момент доступны к подключению в 3,1 миллионах московских квартир. По данным ТМТ-Консалтинг, "ОнЛайм" является вторым игроком на московском рынке ШПД-операторов с долей 19%. Также крупнейшими игроками рынка являются МГТС (36%), "Вымпелком" (14%), "Акадо" (12%) и NetByNet (9%).

Ранее в декабре 2018 года "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) уже повысила стоимость архивных тарифных планов. "Вымпелком" оповестил своих клиентов о появлении с 27 февраля новых тарифов на домашний интернет и ТВ, при этом параметры архивных тарифов не меняются.

"Тарифы на интернет и цифровое телевидение, к которым подключены действующие клиенты, мы не повысили", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Акадо". Представитель NetByNet сообщил, что в компании еще не решен вопрос "по этой части".