МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. На международной выставке Mobile World Congress 2019 в Барселоне (Испания) жюри назвало лучший, по их версии, смартфон прошлого 2018 года, сообщается на сайте мероприятия.

Лучшим признали модель китайского производителя Huawei Mate 20 Pro. Год назад — в 2017 году — лучшим считался гаджет американской компании Apple iPhone X.

В жюри выставки вошли специалисты отрасли, а также журналисты и представители мобильных операторов.

Телефоны, гаджеты, мобильные приложения и технологии для смартфонов оценивались в 13 номинациях.

Интересно, что ранее Huawei Mate 20 вошел в топ-20 самых лучших смартфонов по версии Business Insider.

Выставка Mobile World Congress 2019 проходит с 25 по 28 февраля в Испании.