МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении , направит документ мировому судье для принятия решения, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook. Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России", — сообщили в ведомстве.

"В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности", — сказали в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор 17 декабря 2018 года направил Facebook и Twitter требование о предоставлении информации по локализации баз данных российских пользователей в РФ. В конце января ведомство сообщило, что начинает в отношении этих компаний административное производство, поскольку они не представили конкретного ответа на свое требование.

В середине февраля руководитель ведомства Александр Жаров говорил, что Роскомнадзор может предписать компаниям локализовать базы данных российских пользователей в РФ в срок около девяти месяцев, либо выпишет штраф (за данное правонарушение в размере 5 тысяч рублей). В прошлый четверг, 21 февраля, служба составила протокол об административном правонарушении в отношении Twitter, и решение об ответственности компании вынесет уже мировой судья.

Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокироваться. Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.