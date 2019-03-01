МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Выручка Mail.Ru Group по МСФО в четвертом квартале 2018 года увеличилась на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 23,441 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль в четвертом квартале выросла на 62,4% — до 6,813 миллиарда рублей, показатель EBITDA — на 42,2%, до 8,724 миллиарда рублей.

Выручка от рекламы в октябре-декабре 2018 года составила 10,371 миллиарда рублей, что на 38% больше, чем годом ранее. Выручка "ВКонтакте" в четвертом квартале увеличилась на 27% — до 5,404 миллиарда рублей, выручка от MMO-игр (массовые многопользовательские онлайн-игры — ред.) — на 37%, до 7,104 миллиарда рублей.

Выручка компании в 2018 году выросла на 32,5% по сравнению с 2017 годом и составила 75,26 миллиарда рублей. Чистая прибыль за 2018 год увеличилась на 6,4% по сравнению с предыдущим годом, до 14,099 миллиарда рублей (с учетом разового неденежного списания в размере 1,698 миллиарда рублей во втором квартале).

Показатель EBITDA в 2018 году вырос на 13,9% и составил 22,222 миллиарда рублей.

Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 11,723 миллиарда рублей.