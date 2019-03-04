МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Мобильный оператор "Вымпелком" приобрел пакет акций, дающих 100%-й контроль над АО "Национальная сервисная компания" (НСК, владелец платежного сервиса RURU), говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не раскрывается.

Ранее, в минувшую пятницу, газета РБК писала, что "Вымпелком" ведет переговоры о покупке 40% "Национальной сервисной компании" у Альфа-банка (сервис был создан партнерами в 2011 году). Владельцем НСК является кипрская Nouse Ltd. Согласно выписке из кипрского реестра, "Вымпелком" владел 52,05% Nouse Ltd., структура Альфа-банка — 40%, оставшиеся 7,95% принадлежат еще одному офшору M.I.P.R. Enterprises Limited.