МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" запустил сервис для поиска и изучения патентов, говорится в сообщении компании.

Сейчас в базе "Яндекс.Патенты" собрано более 2,5 миллиона документов. В частности, в системе можно будет найти авторские свидетельства СССР, российские патенты на полезные модели и изобретения, а также патентные заявки за период с 1924 года по настоящее время. Документы можно искать по ключевым словам, номеру документа, названию, автору или владельцу.

Данные о патентах на изобретения и полезные модели "Яндексу" предоставляет Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС, подведомственная организация Роспатента). В компании отмечают, что база "Яндекс.Патенты" будет регулярно пополняться.

Ранее о готовящемся запуске сервиса говорил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.