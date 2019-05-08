МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам первого полугодия 2018-2019 финансового года, закончившегося 31 марта, сократилась на 28% и составила 3,041 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 3,46 евро против 4,99 евро за шесть месяцев годом ранее. Выручка за полугодие выросла в годовом выражении на 2,7%, до 41,052 миллиарда евро.

По итогам второго квартала текущего фингода компания зафиксировала чистую прибыль в 1,923 миллиарда евро, что на 4,7% ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию за отчетный квартал составила 2,22 евро против 2,36 евро годом ранее. Квартальная выручка выросла на 4%, до 20,936 миллиарда евро. Объем заказов во втором квартале вырос на 6%, достигнув 23,607 миллиарда евро.

Siemens ожидает базовую прибыль на акцию по итогам 2018-2019 финансового года, который завершится 30 сентября, на уровне 6,3-7 евро. Кроме того, компания прогнозирует "умеренный рост выручки".

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене. Число сотрудников по состоянию на 31 марта 2019 года составляло 383 тысячи человек.