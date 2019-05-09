МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Российская рекрутинговая компания HeadHunter установила цену размещения в рамках первичного размещения акций (IPO) в размере 13,5 доллара за американскую депозитарную акцию (ADS), свидетельствуют материалы компании.

Ориентир цены размещения составлял 11-13,5 доллара за ADS. Существующие акционеры — Highworld Investments Limited и дочерняя компания Goldman Sachs Group — ELQ Investors VIII Limited — предложили 16,3 миллиона ADS HeadHunter, соответствующих 16,3 миллиона обыкновенных акций компании. Таким образом, компания разместила акции на 220,1 миллиона долларов. Продающие акционеры предоставили организаторам сделки 30-дневный опцион на приобретение до 2,446 миллиона дополнительных ADS.

"Сделка привлекла невероятно высокий спрос со стороны американских инвесторов, размещение произошло по верхней границе заявленного диапазона и книга была переподписана больше чем 10 раз", — отметил источник, близкий к организатором IPO.

Ожидается, что акции компании начнут торговаться на бирже Nasdaq 9 мая с тикером "НHR". Встречи с инвесторами в рамках планируемого размещения компания провела в период с 26 апреля по 7 мая в России, Великобритании и США.

Компания в 2018 году подавала заявку на размещение ADS, в ходе IPO компания хотела привлечь до 250 миллионов долларов. Организаторами размещения являются Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA, Merrill Lynch, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ".

HeadHunter работает с 2000 года. Сервис доступен в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Киргизии. Число платящих пользователей в 2018 году составило 253 тысячи.