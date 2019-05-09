МОСКВА, 9 мая- ПРАЙМ. Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз в своем тексте, опубликованном изданием New York Times, заявил, что глава соцсети Марк Цукерберг не несет достаточной ответственности, и призвал власти предпринять антимонопольные меры.

Хьюз, который покинул Facebook в 2007 году, отмечает, что Цукерберг — "хороший и добрый человек", но его влияние "ошеломляет", так как оно "намного больше, чем влияние кого-либо еще в частном или государственном секторе".

"Он контролирует три основные платформы – Facebook, Instagram и WhatsApp – которые ежедневно используют миллиарды людей", — пишет Хьюз. Он также отмечает, что правление Facebook выполняет функцию "консультационного комитета", так как Цукерберг владеет около 60% голосующих акций.

Таким образом, как пишет Хьюз, Цукерберг способен контролировать настройки алгоритмов и определять, что люди будут видеть в своих новостных лентах и что считать оскорбительным. При этом, он также может ликвидировать своих конкурентов, приобретая их компании, блокируя их или копируя.

"Правительство должно привлечь Марка к ответственности. Слишком долго законодатели удивлялись взрывному росту Facebook и снимали с себя ответственность за обеспечение защиты американцев и конкурентоспособности рынков", — считает Хьюз.

В интервью телеканалу NBC Хьюз также подчеркнул, что соцсеть Facebook изменилась. "Я считаю, что тот (Facebook – ред.), который мы имеем сегодня, слишком велик. Он слишком силен", — заключил он.

Ранее сам Цукерберг также написал комментарий, опубликованный газетой Washington Post, в котором он высказался за более активную роль правительств и регулирующих органов для выработки норм и стандартов в интернете.