МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Выручка мобильного оператора ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) по МСФО в первом квартале 2019 года выросла на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 37,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль оператора в отчетном периоде составила 2,3 миллиарда рублей против 100 миллионов рублей в первом квартале 2018 года, увеличившись в 23 раза. Показатель EBITDA вырос на 71,9% — до 16,1 миллиарда рублей. Показатель рентабельности EBITDA увеличился до 42,7% с 28,6% годом ранее.

Капзатраты Tele2 в январе-марте составили 9,3 миллиарда рублей (рост почти вдвое). Соотношение долга к EBITDA в отчетном периоде составило 2,5х.

Абонентскую базу компания не раскрывает. При этом отмечает, что отток абонентов сократился до 9,3% с 9,7% в январе-марте 2018 года.

ООО "Т2 РТК Холдинг" было создано на базе регионального GSM-оператора "Tele2 Россия" и сотовых активов "Ростелекома", который завершил их передачу в августе 2014 года. Доля "Ростелекома" в уставном капитале нового оператора составила 45%, оставшиеся 55% принадлежат консорциуму инвесторов в составе ВТБ, группы банка "Россия", страховой группы "Согаз" и структур Алексея Мордашова. Абонентская база оператора на конец 2018 года составляла 42,3 миллиона человек.