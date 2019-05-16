С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — ПРАЙМ. Штраф Samsung по делу о координации цен на смартфоны будет назначен летом, заявил журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Цариковский.

"Тянуть не будем, точно могу сказать. Хотя у нас на это дело есть год, год мы использовать не будем, летом вынесем (решение о размере штрафа — ред.) точно, может быть даже до летних каникул", — ответил он на соответствующий вопрос.

В конце апреля ФАС признала российскую "дочку" компании Samsung виновной в координации цен на смартфоны и планшеты. При этом ведомство отметило, что компания оказывала ему содействие в ходе расследования обстоятельств дела и это будет учтено при определении штрафа.

В середине февраля ФАС возбудила дело против российской "дочки" компании Samsung по признакам координации цен на продукцию. Речь идет о смартфонах Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy J7 2016 и Galaxy J7 2017, а также планшетах Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE и Galaxy Tab 3 Lite 7.0.