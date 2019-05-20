МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Министерство экономического развития России (МЭР) выступило с предложением нарастить несырьевой экспорт с $149,8 млрд в прошлом 2018 году до $250 млрд к 2024 году за счет развития IT-сектора экономики. Как пишет газета "Ведомости", этот наказ президента РФ Владимира Путина можно выполнить путем создания экстерриториальной свободной экономической зоны для IT-компаний, ориентированных на экспорт.

Как пишет издание, в конце марта текущего года МЭР разослало по профильным ведомствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной ОЭЗ (копия есть у издания).

Отмечается, что предложение ввести налоговые льготы для IT-сектора не ново и оно похоже на "Сколково": здесь резидентам на 10 лет обнуляют налог на прибыль в случае, если выручка компании не превышает 1 млрд рублей. Помимо этого снимается нагрузка в виде НДС и дается льгота по страховым взносам (14% вместо 30%), компании освобождаются от налога на имущество и возмещают таможенные платежи.