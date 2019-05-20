МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. До сих пор считалось, что Россия находится в стороне от американо-китайской торговой войны, но последние новости заставили поволноваться отечественных владельцев смартфонов Huawei. Как стало известно, китайская компания после внесения в черный список в США лишится доступа к продуктам Google.

Так, Huawei не сможет обновлять на своих смартфонах операционную систему Android. Кроме того, смартфоны новых моделей компании за пределами Китая потеряют доступ к программам и сервисам Android, в том числе к магазину приложений Google Play Store и к приложению электронной почты Gmail. Исключением станут лишь продукты, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом.

На минувшей неделе администрация президента США официально внесла компанию Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". При этом сразу же последовали ограничения. Несколько американских IT-компаний уже приостановили бизнес с Huawei.

Сообщалось также, что США могут ввести ограничения против Huawei, чтобы предотвратить использование технологий компании при строительстве сотовых сетей стандарта 5G в США и других странах.

ТЕЛЕФОНЫ РАБОТАТЬ НЕ ПЕРЕСТАНУТ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, запрет на доступ к продуктам Google никак не отразится на тех, кто уже пользуется смартфонами Huawei. Роспотребнадзор пока не зафиксировал жалоб на работу смартфонов фирмы, находящихся у граждан РФ, а китайская компания заявила, что способна и дальше развивать и использовать операционную систему Android на своих продуктах.

"В самом худшем случае телефоны лишатся обновлений, однако уже сейчас есть данные, что Google продолжит их поддержку, так как, по мнению компании, указ Трампа не имеет обратной силы", — комментирует основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.

Сама Google заявила, что "выполняет распоряжение и анализирует последствия". Компания пообещала, что большинство приложений будет работать в обычном режиме и обновляться. Окончательное решение, от каких именно сервисов отключат пользователей, пока не принято.

Для американской корпорации подобное ограничение также может быть негативом. "Вероятно, китайский власти введут зеркальные меры против немногих американских компаний, поставляющих технологии на местный рынок. Возможно даже введение официального запрета на сервисы Google на территории КНР, но вряд ли это на что-то повлияет, так как большая часть их и так фильтруется или запрещена", — говорит эксперт.

ВОЙНА ТЕХНОЛОГИЙ

По мнению аналитиков, речь идет не о межкорпоративном конфликте, а о межстрановой борьбе за новые технологии. "Поэтому причины, которые называются для давления на Huawei, на самом деле во многом формальны. На деле речь идет об очередной мере, направленной на то, чтобы усилить переговорные позиции США в торговых прениях с Китаем. Поскольку Huawei – это сильная компания, технологический гигант, ее и пытаются ограничить", — считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Компании из других стран тоже испытывают влияние конфликта. Так, стоимость акций немецкой высокотехнологической компании Infineon Technologies падает в понедельник почти на 5% после новостей СМИ о том, что фирма остановила поставки в адрес китайской Huawei из-за ее внесения в черный список США.

В минэкономики ФРГ сообщили, что изучают, как меры США в отношении китайской компании могут затронуть немецкие фирмы. По мнению юристов, под ударом могут оказаться иностранные компании, которые используют определенные американские технологии в продуктах, проданных Huawei.

СУДЫ И ПОТЕРИ

Ситуация далека от завершения, считают эксперты. Если решение не окажется "пугалом" и не будет отменено в ближайшее время, Huawei, скорее всего, начнет судебную тяжбу с администрацией США, а также усилит лоббистские усилия и в этом ее, скорее всего, поддержит Google, считает Оганесян.

"Безусловно, спрос на продукты Huawei и стоимость ее акций упадут, но более важно, что аналогичное падение, скорее всего, ждет и саму группу Alphabet/Google, которая на многих рынках является монополистом и глубоко интегрирована в мировую IT-инфраструктуру, но при этом демонстрирует, что больше не может быть надежным партнером", — считает он. В Google это отлично понимают и весьма вероятно, что готовят судебную контратаку на администрацию США, которая вовлекла корпорацию в совершенно ненужную ей войну, грозящую огромными убытками, полагает эксперт.

На момент написания материала биржи Европы снижались на фоне ситуации с Huawei, азиатские индексы тоже закрылись в минусе. Пока сложно оценить, как данная история повлияет на капитализацию всего IT-сегмента и на рынки акций в целом – все будет зависеть от дальнейшего развития событий, считают эксперты.

"Определенный негатив в этой истории уже есть, так как сервисы Google очень востребованы пользователями. Краткосрочно эта "технологическая война" не будет иметь негативных последствий, но в дальнейшем, в случае нарастания конфликта, негатив будет расти. С позиции инвесторов нужно смотреть глобально за развитием этого конфликта", — делает вывод Бахтин.