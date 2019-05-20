МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Последствия возможной приостановки сотрудничества Google с Huawei, в частности, прекращение обновлений ОС Android на китайских смартфонах, пока неясны, и паниковать не стоит, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Министерство торговли США заявляло, что намерено внести Huawei в чёрный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности США. Huawei в случае внесения в этот список не сможет без разрешения властей США покупать компоненты и технологии американских производителей. Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Google приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

Представитель Google сообщил, что компания следует законодательству и анализирует последствия ситуации. В Google также отметили, что нынешние владельцы устройств Huawei смогут продолжать скачивать обновления приложений. Также на нынешних устройствах продолжат работать приложения Google Play и Google Play Protect. Huawei, в свою очередь, сообщила, что продолжит предоставлять обновления для систем безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании.

По данным аналитической фирмы IDC, мировые поставки смартфонов за 2018 год составили 1,404 миллиарда штук. При этом Huawei заняла третье место, поставив за год 206 миллионов смартфонов, что на 33,6% больше показателя 2017 года. Доля компании на рынке выросла до 14,7% с 10,5% годом ранее. Глава компании "Связной-Евросеть" Александр Малис считает, что пока рано говорить о том, что будет происходить. "Кажется, что должен будет найтись компромиссный вариант, позволяющий использовать Android на устройствах Huawei", — сказал он РИА Новости.

Руководитель по стратегическим коммуникациям Hi-Tech Mail.ru Антон Спиридонов заметил, что отказ Google от сотрудничества и прекращение обновления ОС Android на смартфонах действительно станет проблемой для Huawei. Но что касается сервисов Google (Maps, Pay, YouTube, Gmail и так далее), то эти приложения присутствуют в собственном магазине Huawei AppGallery, добавил он.

"Так что рядовой пользователь не заметит изменений на уровне ОС и ее внешнего вида, а отсутствие одних приложений компенсируется предустановкой других", — заверил эксперт.

Но есть вариант и повременить пару недель с покупкой устройств Huawei и Honor, считает он: "Думаю, такой срок достаточен для того, чтобы Китай сформировал пакет ответных заградительных мер для американских компаний, в том числе Apple и Tesla. Не секрет, что почти весь запас редкоземельных металлов добывается в Китае, и запрет на использование ударит по Apple намного сильнее, чем отказ от сервисов Google и обновлений. А далее уже на принципах взаимности ограничения могут быть сняты. Все зависит от ответа Китая, и паниковать сейчас рано".