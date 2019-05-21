ПЕКИН, 21 мая — ПРАЙМ. Компания Huawei разрабатывает собственную операционную систему, которая может появиться на рынке уже осенью, заявил исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Юй Чэнду (Ричард Юй).

"Самое быстрое — осенью этого года, самое позднее — весной следующего года собственная операционная система Huawei, возможно, выйдет на рынок", — приводит его слова телеканал "Феникс".

Он отметил, что это единая операционная система для телефонов, компьютеров, планшетов и другой продукции.

"Мы готовы продолжать сотрудничество с Google и Microsoft, но у нас нет другого выхода, мы вынуждены", — добавил он.

В середине мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

В понедельник агентство Рейтер сообщило, что Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

В понедельник министерство торговли США сообщило о предоставлении Huawei временных разрешений, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам. Временные разрешения будут действовать до 19 августа.