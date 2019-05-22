ТОКИО, 22 мая – ПРАЙМ. Японские сотовые операторы один за другим в среду объявили о переносе начала работ с продукцией китайской компании Huawei Technologies Co. Ltd., или о прекращении приема заявок на эти телефоны.

Как сообщило агентство Киодо, утром в среду две японские компании, предоставляющие услуги сотовой связи, SoftBank и KDDI (au) объявили о том, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж телефонов производства Huawei, связав это с тем, что из-за мер американского правительства компания Google прекратила поставку программного обеспечения. Таким образом, операторы не могут гарантировать безопасность и исправную работу аппаратов.

Затем компания NTT Docomо, которая уже продает эти телефоны, объявила о том, что рассматривает вопрос о прекращении приема заявок на телефоны производства Huawei.

В середине мая министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.