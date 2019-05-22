МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает продлить срок внедрения биометрии для банков с базовой лицензией до конца 2020 года, сообщила на заседании комитета по финрынку в Госдуме первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мы совместно с Анатолием Геннадьевичем (Аксаковым — прим.) и другими коллегами из комитета вышли с предложением для банков с базовой лицензией продлить срок внедрения. Мы установили этот срок — плюс год, конец 2020 года", — сказала Скоробогатова.

Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля прошлого года. Пройдя идентификацию в системе, клиент может с помощью голоса и фотоизображения, например, удаленно открыть счет или заказать выпуск карты. Изначально планировалось, что до конца 2019 года такой сервис должен предоставляться во всех отделениях российских банков.