МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Кибератаки по всему миру в этом году происходят каждые 14 секунд, одним из главных вызовов года также станут утечки данных корпораций в результате целевых атак на их сотрудников, сообщает Сбербанк со ссылкой на данные международных экспертов по кибербезопасности.

"Международными экспертами по кибербезопасности подсчитано, что в 2019 году в мире кибератаки происходят каждые 14 секунд. В этом году в мире также продолжится рост количества случаев мошенничества с использованием технологий социальной инженерии — по итогам 2018 года специалистами Сбербанка уже отмечен рост этого вида преступлений на 6%. В 2019 году одним из главных вызовов также станут утечки данных корпораций в результате целевых атак на их сотрудников", — отмечает банк.

С увеличением числа кибератак возрастает и причиняемый ими ущерб: если в прошлом году убытки компаний различных секторов экономики составили 1,5 триллиона долларов, то в 2019 году, по прогнозу Сбербанка, они достигнут уже 2,5 триллиона долларов. К 2022 году, по прогнозу Всемирного экономического форума, сумма планетарного ущерба от кибератак может вырасти до 8 триллионов долларов, указывают в Сбербанке.

"Одной из причин ускоренного роста киберпреступности, по мнению специалистов, являются технологические тренды. К 2022 году к интернету будет подключен один триллион устройств. К 2023 году у 80% людей появится аватар в цифровом мире. При этом более 50% интернет-трафика домохозяйств в 2024 году будут потреблять "умные" устройства и бытовая техника", — прогнозируют специалисты.

Международное сообщество 20–21 июня в Москве на втором Международном конгрессе по кибербезопасности (International Cybersecurity Congress) обсудит глобальные инициативы и основные принципы эффективного взаимодействия в этой сфере.

Мероприятие объединит под своей эгидой ряд отраслевых форумов, собрав представителей российских и зарубежных государственных учреждениий, международных организаций и транснациональных компаний, а также независимых экспертов и исследователей. Форум пройдет при поддержке Сбербанка, оператором мероприятия выступает Росконгресс.