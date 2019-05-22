ЛОНДОН, 22 мая — ПРАЙМ. Ряд британских мобильных операторов приостановил предзаказы на мобильные телефоны, поддерживающие 5G, от Huawei из-за соответствующих рекомендаций властей США, а также пересматривают дальнейшее использование устройств китайской компании, следует из заявлений мобильных операторов.

В частности, временно заявки на новый смартфон Huawei Mate 20X (5G) в Великобритании перестал принимать мобильный оператор Vodafone. Как пояснили РИА Новости в компании, данная мера является временной пока существует "неопределенность в отношении устройств 5G от Huawei".

"Мы приостанавливаем предварительные заказы на Huawei Mate 20X (5G) в Великобритании. Это временная мера пока существует неопределенность в отношении новых устройств Huawei 5G. Мы будем наблюдать за ситуацией", — сообщил РИА Новости представитель Vodafone.

Другой крупный британский оператор EE (принадлежит холдингу BT), планирующий 30 мая запустить сеть 5G в шести городах Великобритании, также пока не будет предлагать своим клиентам устройства Huawei. Глава ЕЕ Марк Аллера сообщил журналистам, что использование 5G девайсов Huawei "поставлено на паузу" пока существует неопределенность в отношении китайской компании.

Ранее в среду отношения с Huawei приостановили японские сотовые операторы SoftBank и KDDI (au), объявив, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж телефонов производства Huawei.

Решения мобильных операторов последовали после того, как министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.