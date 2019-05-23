МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль китайского производителя компьютерной техники Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2018-2019 финансового года (завершился 31 марта) составила 597 миллионов долларов, тогда как год назад был получен убыток в 189 миллионов долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 4,96 доллара против убытка в 1,67 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Lenovo в отчетном периоде достигла рекордных 51,038 миллиарда долларов, что на 13% выше, чем годом ранее.

Чистая прибыль Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам четвертого квартала 2018-2019 финансового года составила 118 миллионов долларов, что в 3,5 раза больше к уровню прошлого года. Аналитики ожидали показатель на уровне в 91,4 миллиона долларов, пишет агентство Рейтер.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный квартал составила 0,96 доллара против 0,28 доллара в аналогичном периоде годом ранее. Выручка Lenovo в минувшем квартале достигла 11,71 миллиарда долларов, что на 10% выше, чем годом ранее, оценка аналитиков предполагала показатель на уровне в 11,65 миллиона.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.