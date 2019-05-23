МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Американская компания Apple девятый год подряд возглавляет рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes, стоимость ее бренда оценивается в 205,5 миллиарда долларов, сообщает издание. Российских компаний в этом списке топ-100 нет.

"Apple уже девятый раз подряд возглавляет ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Бренд техногиганта стоит 205,5 миллиарда долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Кроме того, впервые в истории оценка бренда преодолела отметку 200 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

Помимо Apple в пятерку лидеров вошли компании технологического сектора Google, Microsoft, Amazon и Facebook. Бренд Google был оценен в 167,7 миллиарда долларов, что на 27% выше, чем в прошлом году. Стоимость бренда Microsoft составила 125,3 миллиарда долларов (+20%). Amazon в 2019 году поднялся на четвертое место с пятого: Forbes оценил бренд в 97 миллиардов долларов, что на 37% выше оценки прошлого года.

Единственный ИТ-бренд, который за последний год снизил стоимость, это Facebook, переместившийся на пятое место с четвертого. Только у этого бренда из топ-10 стоимость упала — на 6%, до 88,9 миллиарда долларов. Число активных пользователей Facebook в текущем году достигло 2,4 миллиарда, но репутация бренда соцсети пострадала из-за скандалов вокруг защиты персональных данных, политики приватности и фейковых новостей, пишет издание.

Самым дорогим брендом за пределами ИТ-рынка стала Coca-Cola, оцененная в 59,2 миллиарда долларов (на 3% больше, чем в прошлом году. В общем рейтинге у Coca-Cola шестое место.

Большинство мест в рейтинге заняли американские компании (56 брендов), следующие в списке — Германия (11 брендов), Франция (семь брендов) и Япония (шесть брендов). Всего в итоговый рейтинг вошли бренды из 16 стран.