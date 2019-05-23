МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО в первом квартале выросла на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 118 миллиардов рублей, говорится в материалах компании.

Выручка в РФ выросла на 7,9% — до 109,1 миллиарда рублей. Рост выручки компания объясняет, в частности, увеличением потребления мобильного интернета и ростом продаж смартфонов.

Чистая прибыль МТС увеличилась на 14,1% — до 17,6 миллиарда рублей. Скорректированный показатель OIBDA вырос на 6% — до 55,3 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA снизилась до 46,8% с 48,3%.

Чистый долг компании по состоянию на 31 марта составил 292,4 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к OIBDA составило 1,5х. Капзатраты МТС в январе-марте составили 16,6 миллиарда рублей против 16,7 миллиарда рублей в первом квартале 2018 года.

Число мобильных абонентов МТС на конец первого квартала составило 104,7 миллиона человек (снижение на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом), из них 77,6 миллиона — в России.