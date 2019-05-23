МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Минкомсвязь подготовила проект положения о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета и сети связи общего пользования РФ. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как говорится в проекте, положение определяет порядок проведения учений. "Учения представляют собой совокупность организационных, технических и тактических мероприятий, направленных на выполнение участниками учений учебных задач в условиях конкретной ситуации возникновении угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории Российской Федерации сети "Интернет" и сети связи общего пользования", — говорится в проекте.

Целью учений также является восстановление сетей связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предполагается, что участниками учений будут операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу РФ, а также Минкомсвязь, ФСБ, Минобороны, ФСО, МЧС, Роскомнадзор и Россвязь. К участию в учениях могут привлекаться иные органы государственной власти и органы местного самоуправления по решению Минкомсвязи.

Задачами учений, в частности, являются определение и реализация мер по выявлению угроз безопасности, целостности и устойчивости функционирования интернета и сети связи общего пользования в РФ, а также уточнение моделей угроз; актуализация норм, направленных на обеспечение устойчивости функционирования интернета и сети связи общего пользования; совершенствование приемов и способов обеспечения защищенности сетей.

Подготовку проведения учений предлагается возложить на Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, создаваемый при Роскомнадзоре.

Предполагается, что постановление вступает в силу с 1 ноября 2019 года.