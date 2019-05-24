МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сбербанк снял риск мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах, таких случаев было всего несколько десятков, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов. Мошенники стали использовать схему, когда злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит. Если в течение 90 секунд карту вставляет другой клиент, то с нее автоматически списываются средства по предыдущему запросу.

"Мы взяли под контроль эту ситуацию достаточно давно, масштаб бедствия был мизерный — были единичные случаи. Мы нашли возможности, как эту ситуацию нивелировать. Этот риск полностью на сегодняшний день отсутствует", — сказал Кузнецов в кулуарах годового собрания акционеров банка.

Он добавил, что таких случаев было зафиксировано всего несколько десятков с осени прошлого года.