МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Социальная сеть Facebook намерена в следующем году запустить собственную криптовалюту GlobalCoin, объявит о подробностях запуска уже летом этого года, сообщил телеканал BBC.

"Facebook завершает проект по запуску собственной криптовалюты в следующем году", — сообщил телеканал. Тестирование криптовалюты GlobalCoin должно начаться к концу текущего года, и оплата с ее помощью будет доступна примерно у дюжины стран к первому кварталу 2020 года. Более подробно компания намерена сообщить о своем плане уже текущим летом, отмечается в сообщении.

При этом, по данным телеканала, Марк Цукерберг уже провел встречу с главой Банка Англии Марком Карни в прошлом месяце для обсуждения возможностей и рисков, связанных с запуском цифровой валюты. Также компания обращалась за консультациями по поводу операционных и нормативных рисков к представителям министерства финансов США, сообщил телеканал. Переговоры ведутся также с компаниями, обеспечивающими денежные переводы, среди которых упоминается Western Union.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Facebook вел переговоры с криптобиржами Coinbase и Gemini, а также двумя компаниями высокочастотной торговли (HFT) по поводу запуска собственной криптовалюты.

В декабре СМИ сообщали о том, что Facebook работает над созданием криптовалюты для осуществления денежных переводов через принадлежащий компании мессенджер WhatsApp. При этом уточнялось, что компания разрабатывает stablecoin, то есть криптовалюту, привязанную к доллару, чтобы минимизировать её волатильность.

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook имеет 1,56 миллиарда ежедневных активных пользователей и 1,38 миллиарда ежемесячных активных пользователей по состоянию на март 2019 года. Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.