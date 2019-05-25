МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Спутники Starlink были запущены 24 мая с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

Видео ночного перемещения в космосе "поезда" из 60 спутников Starlink опубликовал в Twitter житель Нидерландов Марко Лангбрук.

"Ух ты! Только что имел потрясающий вид на "поезд" из спутников SpaceX Starlink надо мной! Фантастически!" — написал он в Twitter.

Ещё одно ночное видео "поезда" опубликовал в Twitter другой голландец Сеес Басса.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда ракета Falcon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника — Tintin-A и Tintin-B. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.