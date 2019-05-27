ГОРКИ, 27 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

"Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве: закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка в решении этого вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта правительства", — сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

В России много лет было несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Медведев также отметил, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, что сделало поездки по стране гораздо комфортнее.

Постановлением, которое опубликовано на сайте кабмина, вносятся изменения в правила оказания услуг телефонной связи. Они дополняются следующим пунктом: "На территории Российской Федерации оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами указанной территории".

Постановление вступает в силу с 1 июня 2019 года, как и соответствующий закон. Он содержит такую же формулировку, что и новое постановление. Коротко ее суть можно обозначить так: на территории РФ мобильный оператор в своей сети устанавливает одинаковые тарифы для абонента независимо от того, находится ли он в "родном" регионе или за его пределами.