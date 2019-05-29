МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Бывший директор департамента казначейства "Норильского никеля" Никита Орлов назначен финансовым директором "Мегафона", говорится в сообщении мобильного оператора.

До 14 ноября 2018 года функции финдиректора исполнял нынешний генеральный директор "Мегафона" Геворк Вермишян, с ноября — директор по операционным финансам Александр Барунин.

В новой должности Орлов будет отвечать за весь комплекс вопросов, связанных с финансовой деятельностью оператора, а также за формирование и реализацию финансовой стратегии компании. После соответствующих утверждений он войдет в состав правления "Мегафона", отмечается в сообщении.

Как также говорится в сообщении, Орлов обладает многолетним опытом работы в финансовой и банковской сфере – занимал различные должности в ABN AMRO Bank, Citibank, Credit Lyonnais и ABB Project Finance, "Лукойле". В 2008-2009 годы он был главой казначейства в СУЭКе, с 2009 — директор казначейства ГК "Росатом", с 2012 года — финансовый директор "Атомредметзолото", с 2013 по 2019 год занимал пост директора департамента казначейства "Норильского никеля".

"Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец 2018 года компания обслуживала 75,205 миллиона абонентов. USM Group Алишера Усманова владеет 70,32%, 100%-ная дочерняя компания оператора "Мегафон финанс" — 28,88%, в свободном обращении находится 0,8% акций "Мегафона".