Пользователи Tele2 сообщили о сбое в работе сотового оператора
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Пользователи Tele2 жалуются на сбои в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Сбой произошел около 10.00 мск. По данным Downdetector, 50% пользователей оператора жалуются на проблемы со всеми сервисами, у 39% возникли проблемы с мобильной связью, жалобы 10% связаны с работой мобильного интернета.
В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Иркутска, Казани и других городов РФ.
В пресс-службе оператора агентству "Прайм" сообщили, что незначительное количество абонентов Tele2 в Москве могли наблюдать сбои в работе голосовой связи или мобильного интернета, менее чем за 20 минут проблемы были устранены.
"У незначительного числа столичных абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе голосовой связи или мобильного интернета. Менее чем за 20 минут работоспособность всех сервисов была полностью восстановлена", — сказала представитель Tele2.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190530/830023393.html