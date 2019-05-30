МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Пользователи Tele2 жалуются на сбои в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Сбой произошел около 10.00 мск. По данным Downdetector, 50% пользователей оператора жалуются на проблемы со всеми сервисами, у 39% возникли проблемы с мобильной связью, жалобы 10% связаны с работой мобильного интернета.

В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара, Иркутска, Казани и других городов РФ.

В пресс-службе оператора агентству "Прайм" сообщили, что незначительное количество абонентов Tele2 в Москве могли наблюдать сбои в работе голосовой связи или мобильного интернета, менее чем за 20 минут проблемы были устранены.

"У незначительного числа столичных абонентов могли наблюдаться кратковременные сложности в работе голосовой связи или мобильного интернета. Менее чем за 20 минут работоспособность всех сервисов была полностью восстановлена", — сказала представитель Tele2.