МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Российские операторы связи должны будут хранить данные по "пакету Яровой" на технических средствах, которые произведены на территории РФ, следует из постановления правительства.

"Технические средства информации… должны иметь действующее на момент установки указанного оборудования на сеть оператора связи заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ", — говорится в документе, вносящем изменения в правила хранения данных операторами связи.

Отмечается, что изменения не распространяются на оборудование, договоры на приобретение которого заключены до вступления в силу данного постановления. Оно датировано 28 мая.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей в течение 6 месяцев, с 1 октября — интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.