МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ предложило кандидатов для переизбрания в совет директоров АО "Роснано", заменив при этом двух его членов, следует из текста распоряжения, подписанного главой кабмина Дмитрием Медведевым и имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей РФ и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Роснано" (г. Москва) согласно приложению. Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Роснано", — говорится в документе.

При этом в составе совета предусматриваются два изменения — туда предлагается избрать руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Владислава Онищенко и замглавы Минэкономразвития Оксану Тарасенко, которые могут занять места руководителя управления машиностроения, транспорта, инфраструктуры и химической промышленности АО "ВТБ Капитал" Елены Сахновой и гендиректора, председателя правления АО "Росгеология" Сергея Горькова.

В остальном персональный состав неизменен. Так, согласно документу, председателем совета директоров АО "Роснано" предлагается переизбрать сопредседателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича; помимо этого, в совет директоров АО "Роснано" на годовом общем собрании акционеров предлагается вновь избрать председателя правления "УК Роснано" Анатолия Чубайса.

Также в состав совета директоров предлагается переизбрать замглавы Минфина Андрея Иванова, замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, гендиректора РВК Александра Повалко, председателя совета директоров УК "Роснано" Владислава Путилина, директора по стратегическому планированию и развитию ООО "Ренова-Холдинг Рус" Олега Фомичева, главу научно-технического совета при совете директоров "Роснано" Михаила Алфимова, президента ООО "Матрикс Эдвайзорс" Павла Теплухина, председателя комитета по аудиту при совете директоров АО "Роснано" Илью Южанова.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". На 100% принадлежит государству. Инвестирует напрямую и через инвестфонды нанотехнологий в высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств в РФ. Управляет активами АО созданное в декабре 2013 года ООО "Управляющая компания "Роснано".