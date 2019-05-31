МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Китайская компания Huawei приказала своим сотрудникам прекратить совещания с партнерами из США, а также выслала американцев на родину после того, как министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, сообщает газета Financial Times. Отставка Мэй, ошибка Росстата и бойкот Huawei. "Прайм" выбрал главные события недели

Как сообщил в интервью газете главный разработчик стратегии компании Дан Вэнь Шуань, все американские граждане, работающие в области исследований и разработок в штаб-квартирах Huawei, были высланы обратно в США две недели назад. При этом известие о внесении компании в черный список было получено во время совещания, которое прекратили в срочном порядке, а всех американских граждан попросили забрать свои компьютеры, отключиться от сети и покинуть здания Huawei.

"Мы не знаем, что произойдет…Мы не знаем разграничения закона, и мы должны быть абсолютно чисты", — сказал газете Дан Вэнь Шуань.

Сообщается, что компания также потратила несколько дней на внесение изменений в совместную работу китайских и американских представительств, чтобы полностью гарантировать, что их работа не противоречит установленным правилам. Вместе с тем, по словам Дан Вэнь Шуаня, Huawei также ограничивает расширение сотрудничества между сотрудниками компании и американскими гражданами, а всех посетителей их зарубежных офисов проверяет на наличие американских паспортов и предупреждает не вести с выходцами из США частные беседы, касающиеся технологий.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

В ответ на эти меры компания во вторник подала ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона о введении ограничений в отношении Huawei антиконституционным.